Geavanceerde drugstunnel ontdekt met ventilatie, licht en spoor

De tunnel heeft een gemiddelde diepte van bijna 10 meter en is ruim een meter breed. Vermoedelijk heeft de tunnel gedurende enkele maanden dienst gedaan voor de smokkel van verdovende middelen naar de VS.

In de tunnel troffen agenten van de DEA meer dan twee ton aan drugs aan, waaronder cocaïne en meth. In totaal werden vijf verschillende soorten drugs aangetroffen, wat volgens de autoriteiten uniek is.

De tunnel liep deels onder een recent gebouwde muur tussen Mexico en de VS. De ondergrondse verbinding was gelegd tussen twee warenhuizen.

Eind januari werd in het gebied nog een van de langste drugstunnels ooit opgerold.

Bekijk ook: Langste smokkeltunnel ooit tussen Mexico en VS ontdekt

Ⓒ Hollandse Hoogte

In de tunnel werd een enorme partij drugs ontdekt: vijf soorten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ⓒ Hollandse Hoogte