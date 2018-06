Nederlands bedrijfsleven floreert in Japan

Oud-premier Jan Peter Balkendende (rechts) en ambassadeur Aart Jacobi. Ⓒ De Telegraaf

Tokio - Het was een grap van oud-premier Jan Peter Balkenende, maar wel eentje met een serieuze ondertoon: „Nederland heeft 200 jaar lang een handelsmonopolie in Japan gehad. Nu Donald Trump zich uit allerlei handelsverdragen terugtrekt, moeten we dat alleenrecht weer in ere herstellen!”