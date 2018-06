Stelende zorgwerkster vast na undercoveractie

De recherche in Den Haag kreeg vorig najaar een aangifte binnen van iemand die bestolen was door een thuiszorgmedewerkster. Al snel bleek dat de vrouw vermoedelijk meerdere diefstallen had gepleegd. Om haar te kunnen betrappen zette het Openbaar Ministerie vervolgens een ’lok-cliënt’ in. In werkelijkheid ging het om een rechercheur die in een met camera’s geprepareerde woning wachtte op de komst van de nu aangehouden verdachte.

Al op haar eerste werkdag bij deze nieuwe cliënt sloeg zij toe. Onder het toeziend oog van de camera’s stal zij een geldbedrag van 20 euro. De vrouw is voor verhoor ingesloten en zal op vrijdag worden voorgeleid aan een rechter-commissaris.