’Vaak ontzettend veel ruis en weinig signalen’ Drogeren met naald: paniek of moeten we echt bang zijn?

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123RF

Amsterdam - Verhalen over mensen die onwel zijn geworden en beweren te zijn gedrogeerd met een injectienaald, vliegen ons sinds enkele weken om de oren. ’Needle spiking’ is echter allesbehalve nieuw. Al in de 19e eeuw werd er gepubliceerd over het fenomeen. Bewijs werd echter nooit gevonden. Is er sprake van paniek, of is er echt reden om bezorgd te zijn?