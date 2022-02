Sterke daling van het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Op de intensive cares liggen 169 patiënten met Covid-19, dat zijn er 10 meer dan op vrijdag. 1229 coronapatiënten bezetten op de verpleegafdelingen een bed, 125 minder dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt al vier dagen op rij af.

Op de ic’s zijn tussen vrijdag en zaterdag 15 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 136. Doordat meer mensen de ziekenhuizen mochten verlaten of zijn overleden, is het totale aantal coronapatiënten toch gedaald.

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen voor hun hart of met buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Ook minder nieuwe coronagevallen

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is het afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 32.967 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er minder dan vrijdag, toen er na correctie 37.568 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 259.907 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 37.130 nieuwe gevallen per dag.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 1298 gevallen. In Utrecht werden 1168 gevallen opgetekend. In Rotterdam waren er 881 nieuwe gevallen en in Groningen 870. Den Haag maakt de top 5 compleet met 736 nieuw ontdekte besmettingen.

Het RIVM meldt zaterdag zes nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Vrijdag registreerde het instituut acht mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.