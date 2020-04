Gefrustreerde WHO-chef spreekt: ’China weigert ons’

„We weten dat een bepaald nationaal onderzoek loopt, maar tot dusverre zijn we niet uitgenodigd om deel te nemen”, zegt Galea in gesprek met Sky News. „De WHO heeft de autoriteiten gevraagd om samen te werken, omdat de herkomst van het virus enorm belangrijk is. We moeten zo veel mogelijk weten, om te verijdelen dat het virus opnieuw de kop opsteekt.”

Als de nieuwszender vraagt of China een goede reden heeft om herhaaldelijke verzoeken van de WHO naast zich neer te leggen, antwoordt Galea: „Vanuit ons oogpunt, nee.”

Australië heeft eerder opgeroepen een onafhankelijk onderzoek te laten doen, iets waar China ontstemd op reageerde. Volgens Galea heeft de WHO onder meer geen documenten van de twee laboratoriums in Wuhan waar met virussen wordt gewerkt, het Wuhan Institute of Virology en het Wuhan CDC, kunnen onderzoeken.

Oorsprong

„Al het beschikbare bewijs overwegend, zijn de collega’s van de WHO ervan overtuigt dat het virus uit Wuhan komt en dat het op natuurlijke wijze is ontstaan, en niet is gefabriceerd”, aldus Galea. Maar, stelt hij, de documenten van de labs „moeten onderdeel zijn van het uiteindelijke rapport, wil je een compleet beeld van het verhaal over de herkomst” willen hebben.

Lange tijd hebben vrijwel alle wetenschappers gedacht dat het virus is ontstaan op een dierenmarkt in Wuhan. Daar is inmiddels geen consensus meer over. Het coronavirus zou voor een groot deel identiek zijn aan een virus gevonden bij vleermuizen in de grotten van Yunnan, waar het Wuhan Institute of Virology bezig was met onderzoek. Mogelijk zijn diezelfde dieren in het lab in Wuhan terechtgekomen, stelde onder meer de Amerikaanse professor Richard Ebright eerder. Daardoor gaat het debat verder.