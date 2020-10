De Roy van Zuydewijn strijdt nog steeds voor alimentatie van prinses Margarita

Dat schrijft De Volkskrant. De prinses werd eerder veroordeeld tot het betalen van 5500 euro alimentatie per maand. Maar omdat ze geen geld zei te hebben, hoefde ze van de rechter nooit iets over te maken. Volgens De Roy van Zuydewijn kocht ze wel in 2018 een boerderij in Wassenaar waarvoor ze geen hypotheek afsloot.

In deze slepende juridische procedure is onduidelijkheid ontstaan over het verwisselen van handtekeningen van rechters, zoals er eerder allerlei vreemde voorvallen zijn geweest in zijn strijd tegen het Koninklijk Huis.

Sinds zijn scheiding in 2006 is De Roy van Zuydewijn naar eigen zeggen nergens meer aan de bak gekomen. Hij zou leven van giften.

