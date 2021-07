Buigt Vladimir Poetin voor Joe Biden?

Het heeft er alle schijn van dat de Russische president Vladimir Poetin goed de waarschuwing van zijn Amerikaanse tegenhanger Joe Biden in de oren geknoopt heeft. Die hield hem onlangs in Genève voor: „Als jij niet optreedt tegen Russische hackersgroeperingen, doen wij het”. Ⓒ AFP

NEW YORK - Slechts een paar dagen nadat Joe Biden aankondigde dat hij zou terugslaan, is de beruchte Russische criminele ransomware-organisatie REvil in rook opgegaan. Grote vraag is nu wie daar achter zit.