Rol Nederland bij speciale operaties NAVO

BRUSSEL - Nederland, België en Denemarken gaan samen een snel inzetbaar NAVO-hoofdkwartier verzorgen voor het aansturen van operaties van special forces in bijvoorbeeld Afghanistan. Het militaire bondgenootschap heeft hier grote behoefte aan. Het zogeheten Composite Special Operations Component Command (CSOCC) moet in 2020 operationeel zijn. De Denen nemen in eerste instantie de leiding.