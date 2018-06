Alpe d’HuZes: miljoen meer dan vorig jaar

In totaal beklommen ruim 4500 deelnemers de legendarische berg. Voor de deelnemers was deze dertiende editie vooral een natte tocht, maar noodweer zoals vorig jaar bleef uit.

Alpe d’HuZes-voorzitter Jan Kouwenhoven is verheugd: ,,Ik heb zelf voor het eerst meegedaan en ervaren hoe fantastisch het is om hier met zijn allen dezelfde droom na te streven. Iedereen hier vecht op zijn eigen manier tegen kanker. En dan hebben we ook nog eens zoveel geld opgehaald voor nieuw kankeronderzoek, bijna een miljoen meer dan vorig jaar!”

Omdat de acties nog doorlopen en er nog toezeggingen zullen binnenkomen, zal in oktober het definitieve bedrag worden bekendgemaakt. In de afgelopen dertien jaar heeft de sponsortocht in totaal ruim 162 miljoen euro opgehaald. Hiervan zijn tot nu toe ruim tweehonderd onderzoeken gefinancierd naar de genezing van kanker en betere kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten.

In 2019 zal de veertiende editie van Alpe d’HuZes plaatsvinden op donderdag 6 juni.