Wiebes: geen half jaar, ook geen vier maanden

Nu de gaswinning in Groningen binnen enkele jaren stopt heeft de bewindsman de versterking van zo’n 1600 woningen tijdelijk opgeschort. Wiebes wil eerst weten of de versterking van alle woningen in het bevingsgebied nog wel nodig is als de gaskraan is dichtgedraaid. Een onafhankelijk onderzoek moet duidelijkheid geven, de resultaten worden op 1 juli bekendgemaakt. Pas daarna neemt de minister een besluit.

„Ik heb begrip voor de Groningers. Een gemiddelde Nederlander zal het niet leuk vinden als hij iets zou krijgen in april en dan moet wachten tot juli. Dat is natuurlijk helemaal als dat al meerdere keren is gebeurd”, zei de minister. Hij zei er wel bij dat het onvermijdelijk is om ergens een knip te leggen. „Het risico is anders dat we heel veel huizen misschien voor niets slopen.”

De oppositiepartijen willen dat de minister per direct doorgaat met de versterking. De regeringspartijen vinden het goed om te wachten op het onderzoek, maar willen wel binnen een maand duidelijkheid. Een oproep daartoe van het CDA werd positief ontvangen door de andere partijen.

Geen vier maanden

Wiebes zegt toe dat hij die duidelijkheid ‘snel’ wil geven na de presentatie van het onderzoek. Maar wanneer hij precies informatie heeft, is nog onduidelijk: „Dat kan ik nu nog niet precies zeggen. Het zal zeker geen jaar duren, geen half jaar en ook geen vier maanden”, zo verklaarde hij nog.

De minister heeft na kritische vragen uit de Kamer opnieuw benadrukt dat de NAM op afstand komt te staan bij de versterking en bij het afhandelen van schade. Verder wil Wiebes in gesprek met de regio om te kijken of woonwijken die mogelijk niet versterkt worden alsnog opgeknapt kunnen worden.