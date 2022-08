Remkes: ’Impasse met boeren moet linksom of rechtsom worden doorbroken’

Remkes deed na afloop verslag van het eerste overleg tussen het kabinet en boerenorganisaties, die werden vertegenwoordigd door Sjaak van der Tak van LTO-Nederland. Het gesprek vond plaats in Utrecht. Om de impasse te doorbreken moet volgens de VVD-coryfee wel „een flinke vertrouwenscrisis” worden overwonnen.

Volgens Remkes gaat de vertrouwenscrisis bij boeren in de Nederlandse overheid veel dieper dan alleen de stikstofcrisis. „Het gaat ook om de stapeling van regels van de afgelopen jaren. Om een gevoel van miskenning dat er de afgelopen jaren al flinke reducties (van stikstofuitstoot) zijn geboekt. En om zwalkend beleid.”

Kritische noten

Volgens Remkes was er sprake van een constructief gesprek, waarbij wel enkele kritische noten zijn gekraakt. Onder meer over de communicatie rond het stikstofkaartje van minister Van der Wal (Stikstof). „Ik heb iedereen gevraagd om te spreken zonder meel in de mond.”

Inhoudelijk is er gesproken over de noodzaak om de situatie van PAS-melders op te lossen en op welke manier dat zou kunnen. Ook stelt Remkes dat er wordt nagedacht om niet langer te focussen op de stikstofneerslag in natuur (waar een boer geen invloed op heeft) maar op emissies vanuit het agrarisch bedrijf (waar een boer als ondernemer wel iets aan kan doen).

Deadline van 2030

Verder staat de deadline van 2030 ter discussie en is er aandacht gevraagd over biologische bedrijfsvoering, die gunstig kan zijn voor een lagere stikstofuitstoot maar soms door regelgeving wordt tegengehouden of bekneld.

Na het gesprek met het kabinet in Utrecht zal LTO-voorzitter Van der Tak eerst overleg voeren met de acht grote landbouworganisaties. Zij moeten uiteindelijk groen licht geven voor een voortgang van de gesprekken.