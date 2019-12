Marine van China, Rusland en Iran gaan samen oefenen

Peking stuurt de Xining naar de oefening, een schip dat is gericht op vernietiging van geleide raketten. Volgens het ministerie is de oefening „niet noodzakelijk verbonden met de regionale situatie.” De gezamenlijke test komt in een periode van oplopende spanningen tussen de VS en Iran.

De Golf van Oman is een water tussen de Straat van Hormuz en de Arabische Zee. China noemt de oefening een „normale militaire uitwisseling” in lijn met internationale wetten.