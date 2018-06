Weten dat iemand je aantrekkelijk vindt, maakt diegene aantrekkelijker

Onderzoek van het Interdisciplinary Center Herzliya aan de University of Rochester toont aan dat onzekerheid over de interesse van een potentiële partner er mogelijk kan toe leiden dat je hem of haar minder aantrekkelijk vindt. Want hoewel sommige wetenschappers beweren dat onzekerheid net bijdraagt tot de seksuele aantrekkingskracht, tonen zes aan elkaar gerelateerde studies nu het tegendeel aan.

Aan één van de onderzoeken namen 51 vrouwen en 50 mannen deel. De onderzoekers lieten elke deelnemer deelnemen aan een chatgesprek met een andere deelnemer, van het andere geslacht, die in een andere kamer zat. Daarna namen ze een foto van de deelnemer en vertelden ze hem of haar dat de andere persoon de foto te zien zou krijgen. Zelf kreeg de deelnemer ook een foto de zogenaamde chatpartner te zien.

Zekerheid en onzekerheid

Aan het einde van de chatsessie mocht de deelnemer nog één boodschap achterlaten voor de chatpartner. Aan sommige deelnemers werd verteld dat hun chatpartner een boodschap had achtergelaten, aan anderen dat er helemaal niets wachtte - zekerheid of onzekerheid, met andere woorden. Daarna moesten deelnemers hun seksuele verlangen tot de partner beschrijven op een schaal van 1 tot 5.

De resultaten brachten aan het licht dat deelnemers meer aangetrokken waren tot hun chatpartner in de zekere toestand, dan in de onzekere.

Beschermingsmechanisme

„Mensen kunnen zichzelf beschermen tegen een mogelijk pijnlijke afwijzing door afstand te nemen van mogelijke afwijzende partners”, vertelt co-auteur Harry Reis, professor psychologie aan de University of Rochester. „Wanneer mensen zeker zijn van de interesse van een partner, zijn hun seksuele verlangens hoger.”

Volgens hoofdauteur Gurit Birnham, sociaal psycholoog en professor psychologie aan het IDC Herzliya, toont het onderzoek aan dat seksuele aantrekking „dient als een soort indicator, op buikgevoel, voor de mate van geschiktheid die mensen ertoe aanzet een romantische relatie aan te gaan met een betrouwbare en waardevolle partner.” Anderzijds kan „het afremmen van verlangens dienen als een beschermingsmechanisme tegen het investeren in een relatie waarvan de toekomst onzeker is”.