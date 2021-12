Uitbarsting informateur Johan Remkes leidde tot D66-drankroddel

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf langs formatiekopstukken.

Het was ’legendarisch’, menen betrokkenen. Maar Remkes’ razernij leidde ook tot de D66-drankroddel over hem, bedoeld om het kleedje onder de VVD-informateur weg te trekken.

De VVD-informateur ontplofte eind september naar eigen zeggen na een toespraak van Kaag in restaurant Strandzuid in Amsterdam. Daarin leek ze meer ruimte te bieden aan de CU. Haar toespraak was echter zo cryptisch dat niemand wist of Kaag nog steeds koerste op haar wenscoalitie met PvdA en GL of dat ze ook echt opening bood aan een doorstart met CU.

Een dag later nam Remkes de D66-leider onder vuur. Wat wilde ze nou precies? Diezelfde avond nog bracht D66 naar buiten dat Remkes misschien wel onder invloed van drank was. Die roddel ontplofte in het gezicht van D66, maar vormde uiteindelijk wel de opmaat naar de vorming van kabinet Rutte-IV.