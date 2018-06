Noodverordening van kracht in Noordwijk

Meerdere busjes werden afgelopen week in brand gestoken in Noordwijk. Ⓒ Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - In Noordwijk is er sinds donderdagavond een noodverordening van kracht. Dit om de openbare orde te herstellen. De afgelopen week was er meerdere keren brand op en rond het Rederijksplein.