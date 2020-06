Delen Australische miljoenenstad Melbourne 4 weken in lockdown

Ⓒ Hollandse Hoogte

MELBOURNE - De Australische deelstaat Victoria stelt een lockdown van vier weken in voor een aantal buitenwijken van Melbourne, de tweede stad van het land. Vanaf woensdagnacht kunnen mensen in tien delen van de stad worden beboet als zij hun huis verlaten voor andere dingen dan werk, school , sport, boodschappen of om zorg te krijgen of te geven. Bedrijven die moeten sluiten, krijgen een vergoeding van de overheid.