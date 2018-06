Bob Ruers kandidaat-gedeputeerde SP Limburg

Ruers heeft als advocaat in Utrecht zijn sporen verdiend in het bijstaan van asbestslachtoffers. Ruers is al dertien jaar senator. Verder was hij vijftien jaar raadslid in Utrecht. Zes jaar geleden promoveerde hij met zijn proefschrift ’Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering’. De SP Statenfractie ziet in hem een man die op dossiers als asbest, duurzaamheid en energie veel kennis in huis heeft.

Prevoo en vijf SP-Statenleden stapten op 27 april op na een conflict met het SP-bestuur. Sindsdien is het aantal SP-zetels in de Limburgse Staten gedaald van acht naar zes. Prevoo beslist voor volgende week vrijdag of hij aanblijft als statenlid. De SP heeft nog een gedeputeerde in Limburg in de persoon van Marleen van Rijnsbergen.