Corona vertraagt restauratie Notre-Dame, maar geen reden voor wanhoop

Het coronavirus heeft alle werkzaamheden aan de Notre-Dame opgeschort. Ⓒ Foto AFP

PARIJS - Over het gat in het dak is een wit zeil gespannen, de kathedraal wordt omgeven door hijskranen en steigers. Een jaar na de brand stemt de aanblik van de Notre-Dame nog steeds treurig en is de restauratie opgeschort. Toch is er geen reden tot wanhoop.