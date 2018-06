Voormalig consulaat Indonesië Amsterdam gekraakt

Ook de politie kwam ter plekke. Uiteindelijk hebben de krakers het pand rond middernacht weer verlaten.

Krakersvlag

Terwijl bij Café Vida om de hoek het gewone leven doorgaat en op het terras een wijntje wordt gedronken keken de krakers donderdagavond vanaf hun ’nieuwe woning’ toe. Het zijn een paar jonge mensen met tatoeages en opgeschoren haar. De krakersvlag wappert fier aan het pand.

Vooralsnog lijkt de kraak niets te maken te hebben met de We Are Here-groep, die in een gekraakt kantoorpand in Amstelveen verblijft.

’Nog spullen in het pand’

Op straat stonden donderdagavond een dertigtal Indonesiërs mensen te kijken naar het gebouw aan de Brachthuijzerstraat. Ze maakten een verslagen indruk. Sommigen zeggen dat ze nog spullen binnen hadden liggen waaronder archiefkasten met vertrouwelijke informatie.

Ⓒ De Telegraaf

Een officieel statement is niet gegeven maar bij navraag bleek dat een delegatie Indonesiërs vanuit Den Haag was afgereisd met een aantal hoge ambtenaren.

’Ze zijn op Indonesisch grondgebied’

Of het pand nu wel of niet gebruikt wordt, is nog onduidelijk. Maar een bewaker zegt: „Het is nog niet duidelijk of dit gevolgen heeft. „Het is wel Indonesisch grondgebied.”