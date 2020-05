Oeps: toiletgeluid verraadt bloedserieuze advocaat

Woensdag werd een zaak aan het Hooggerechtshof afgehandeld. De pleidooien, waarbij advocaten hun standpunten toelichten, werden voor het eerst in de geschiedenis digitaal afgewerkt.

Dat gaat normaliter goed. De advocaten benutten hun tijd om, ook op afstand, alle toehoorders te overtuigen van hun standpunten en argumenten.

Toch zit er een risico in digitaal communiceren, zo weet iedere thuiswerker. Advocaat Roman Martinez was daar niet goed op voorbereid. Tijdens een vurig betoog over de Telephone Consumer Protection Act ging het mis.

Beluister het fragment hieronder. Tekst loopt verder.

Hoewel niet bewezen is dat het om een wc-geluid gaat, gaf het hoofd van de Federal Communications Commission een hilarische reactie op sociale media.

„Voor alle duidelijkheid, de FCC interpreteert het doorspoelen van het toilet, vlak nadat de raadsman zei „wat de FCC heeft gezegd”, niet als een inhoudelijk oordeel”, aldus Ajit Pai.