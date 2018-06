Chroom-6-slachtoffers laaiend op Defensie

Het gaat om vele honderden oud-werknemers van zogenoemde POMS-sites, waar NAVO-legermaterieel decennialang werd onderhouden met de giftige stof chroom-6 zonder dat de werknemers voldoende bescherming kregen. Velen werden daarvan ziek of stierven eraan. Defensie presenteerde deze week een compensatieregeling die echter veel ziekten uitsluit en volgens de slachtoffers een schijntje is.

Offensief

De Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS uit donderdag in een open brief aan Defensie en de vakbonden haar ongenoegen. Volgens de stichting worden de zieke oud-werknemers opnieuw geschoffeerd en met een fooi weggestuurd.

„Dit kan zo niet langer en om die reden starten wij een offensief tegen de handelwijze van Defensie”, laat voorzitter Henk Coort van de stichting donderdagavond weten.

Boos

De oud-medewerkers zijn boos omdat een RIVM-onderzoek in opdracht van Defensie een groot aantal ziekten uitsluit. Dit omdat wetenschappelijk niet bewezen zou kunnen worden dat ze zijn veroorzaakt door chroom-6. Ziek is ziek, aldus de gedupeerden. Ze willen dat Defensie iedereen die werkte op een POMS-locatie en vervolgens ziek werd, of hun weduwen, ruimhartig compenseert.

De brief komt na een voorlichtingsbijeenkomst van RIVM, bonden en Defensie woensdag in Roermond. Daar bleek volgens de stichting dat Defensie en vakbonden zieke oud-medewerkers en weduwen definitief in de kou zetten. Coort spreekt van een „ijskoude douche met de karige en verder uitgeklede compensatieregeling waarmee we nu dreigen te worden afgescheept.”