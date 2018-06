VN treden op tegen mensenhandelaren Libië

De sancties waren voorgesteld door Nederland. Het kabinet wil de mensenhandel en -smokkel vanuit Libië tegengaan, „het leven van vluchtelingen en migranten in Libië verbeteren en de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee voorkomen”, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Het is voor het eerst dat de Veiligheidsraad optreedt tegen de leiders van gewelddadige mensensmokkelbendes. Alle vijftien leden stemden in. Libië wil graag nog meer namen aan de sanctielijst toevoegen. Nederland wil onderzoeken of dat mogelijk is.