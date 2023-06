Premium Het beste van De Telegraaf

Ook ’drone-export’ naar Arabische landen Heeft Israël hét wapen in handen om hypersonische raket mee neer te halen?

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Rafael publiceerde deze week een video over de ’Sky Sonic’. Ⓒ YouTube

TEL AVIV - De Israëlische wapenindustrie spint garen bij de oorlog in Oekraïne en de recente betrekkingen met een reeks Arabische landen. Israël exporteerde in 2022 voor 12,5 miljard dollar aan wapentuig, een record. Ondertussen heeft het een wapen in ontwikkeling dat in de toekomst wel eens gretig aftrek kan vinden: een systeem dat een hypersonische raket uit de lucht kan schieten.