Topcrimineel Mink Kok in Nederland na uitlevering door Libanon

Ook Z. is naar Nederland overgebracht. Bij de aanhouding van Mink Kok werd een enorm wapenarsenaal aangetroffen waaronder raketwerpers. Kok staat zijn hele leven al bekend als wapenfanaat. Het was lange tijd onduidelijk hoe lang de uitlevering naar Nederland zou duren omdat Kok nog onderhandelingen voerde met de Libanese justitie over een oude straf. Maar nu blijkt dat beide partijen snel tot een overeenkomst zijn gekomen. De wapenvondst staat niet op de tenlastelegging, zegt zijn advocaat Mark Teurlings.

Het lijkt erop dat de topcrimineel in ‘stijl’ vervoerd is. Luchtvaartjournalist Menno Swart heeft een opvallende trip afgelopen zaterdag gespot van de Gulfstream IV zakenjet van de luchtmacht. Het toestel van de koninklijke luchtmacht heeft zaterdag korte tijd aan de grond gestaan in Beiroet. Het toestel met vluchtnummer NAF12 landde 18 juni op de luchthaven van Beiroet om daarna weer te vertrekken naar Eindhoven.