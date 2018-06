Nu echt een nieuwe driewieler voor Patrick uit Kampen

De driewieler werd vorige maand gestolen uit de tuin van de instelling waar Patrick verblijft. Het was duidelijk dat het ging om een invalidenvoertuig. „De dieven wisten dus drommels goed waar ze mee bezig waren”, aldus zus Angelique.

De afgelopen twee weken kon Patrick rondfietsen op een vervangende driewieler. Donderdagavond kreeg hij dan eindelijk een nieuwe driewieler die nu helemaal van hem is.

’Aan het rondbellen geslagen’

Deze nieuwe driewieler is geregeld via Michelle Meijer uit Hengelo die via RTV Oost hoorde over de driewielerroof. „Ik ben aan het rondbellen geslagen met als resultaat dat we nu een nieuwe driewieler voor Patrick hebben. Via Eddy van Heel uit Hengelo en met hulp van fietsenwinkel Van Dijk in Kampen.”

Michelle had ook een verrassing voor zus Angelique die zich over haar broertje had ontfermd. „Zij is de oudste zus, heeft een eigen winkel en is hartstikke druk daarmee. Toen ik het hele verhaal vertelde aan middenstanders en ondernemers in Kampen boden ze allerlei leuke spulletjes aan voor haar.”

Gestolen fiets nog altijd spoorloos

De zaak kwam aan het rollen toen Angelique de oproep op internet plaatste. „In de hoop dat de fiets door kwajongens was gestolen en ergens was achtergelaten.”

Een aantal tips bleek helaas niet te kloppen. De gestolen fiets is nog altijd spoorloos.