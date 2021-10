Herfst laat van zich horen in de herfstvakantie

Dat meldt Weeronline. Wanneer de herfstvakantie in het noorden en midden van het land dit weekend begint, is het rustig weer met geregeld zonneschijn. „De regenkans is zaterdag klein en geregeld schijnt de zon. Ook zondag is het prima weer voor een lekkere herfstwandeling of fietstocht.” zo laat het weerbureau weten. „De temperatuur ligt op beide weekenddagen rond 14 graden en daarmee is de temperatuur vrij normaal voor half oktober.”

Voor wie vroeg op pad gaat is een dikkere jas aan te bevelen, want „zowel zaterdag- als zondagochtend is het landinwaarts slechts 3 tot 5 graden. In de kustgebieden is het aan het begin van de ochtend veelal 6 tot 8 graden”, noemt Rico Schröder van Weeronline.

Vanaf dinsdag ’echt’ herfstweer

Wie uitkijkt naar echt herfstweer met regen en wind komt na het weekend aan zijn trekken. „De zuidwestenwind neemt duidelijk in kracht toe en bovendien trekken ook met regelmaat gebieden met regen over het land.” Koud is het daarbij niet: het weerbureau voorspelt temperaturen van 14 tot 17 graden. Dinsdag en woensdag kan het met 16 tot 19 graden nog iets warmer worden. Mogelijk wordt het in het zuiden nog 20 graden.

’Uitwaaien’

Tussen de buien door zijn er volgens Weeronline zeker ook droge momenten met zonneschijn. „Lekker uitwaaien aan zee is dan goed mogelijk, maar ook een wandeling door het bos met de vallende blaadjes maakt het herfstgevoel compleet. Trotseer je liever de buien niet, dan is het echt weer om het binnen lekker knus te maken.”

Later in de week nemen de neerslagkansen af en schijnt vaker de zon. Wel blijft het stevig waaien. „De temperatuur komt in de middag uit tussen 13 en 16 graden en ook de nachten worden geleidelijk weer wat kouder.”