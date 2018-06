Roger van Boxtel: ’Doen we niks, dan lopen we muurvast’

Avondspits op het Centraal Station in Amsterdam. Reizigers hopen op een zitplaats maar de kans dat het staan wordt in het halletje is groot. Ⓒ Amaury Miller

Utrecht - NS-topman Roger van Boxtel maakt zich grote zorgen over ’het gebrek aan urgentie’ in Den Haag om Nederland komende jaren bereikbaar te houden. „Als we nu niks doen, lopen we muurvast, op de weg, in de stad en ook in het openbaar vervoer”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf.