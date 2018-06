Slachtoffers seksuele uitbuiting doen amper aangifte

De vaak minderjarige slachtoffers van loverboys, seksuele uitbuiting, sextortion, afpersing door seksfoto’s en video’s zouden aangifte willen doen, maar zien ervan af, constateert Van Groningen. Vanwege de houding van de politie. „Ik ken gevallen van minderjarige loverboyslachtoffers die bij een rechercheur komen en te horen krijgen: ’maar het is je eigen schuld’. Zo’n slachtoffer ben je kwijt”, zegt Van Groningen die onder meer het ministerie van Justitie op dit thema adviseert.

Als er al aangifte wordt opgenomen, belanden zaken maar al te vaak op de plank, bespeurt Van Groningen. „Ik heb twee jaar geleden een zaak gemeld. Er speelde mogelijk een minderjarig meisje uit Brabant in een seksfilmpje. Er zou naar gekeken worden, het filmpje zou offline gaan. Het staat er nog steeds op”, constateert ze. Navraag bij de politie over de stand van zaken in dat onderzoek levert niets concreets op.

Een verkeerde houding van mensenhandel- en zedenrechercheurs, weinig prioriteit bij politie. Van Groningen is het zat. Ze is met haar stichting sinds een jaar bezig met een pilot. „Geen hulpverlening. Maar voorbereiding over wat ze kunnen verwachten tijdens en na een aangifte, als het uiteindelijk bij het OM belandt. Maar ook contact zoeken met de juiste persoon binnen de politie. Want als een slachtoffer een algemeen nummer moet bellen, een aantal keer wordt doorverbonden en iedere keer haar verhaal moet doen, hangt ze al gauw weer op.”

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel, CKM, heeft onderzoek gedaan onder minderjarige slachtoffers over de problemen met aangifte doen. De resultaten worden 12 juni gepubliceerd. De bereidheid om aangifte te doen onder dit type slachtoffers is extreem laag, staat in een eerder rapport van het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC.

Absurd

Advocaat Richard Korver, gespecialiseerd in het bijstaan van zedenslachtoffers, onderschrijft het beeld dat Van Groningen schetst. „Slachtoffers komen steeds vaker eerst bij mij, voor ze aangifte doen. En de bereidheid om dat te doen neemt alleen maar af”, stelt hij. „Je ziet steeds meer particuliere initiatieven, zoals de Merel van Groningen Foundation. Goedbedoeld, maar ergens absurd dat het nodig is.”

De Nationale Politie zegt zedenzaken en seksuele uitbuiting als belangrijke prioriteit te zien, maar erkent impliciet dat er wel wat schort aan de aanpak. „Alle veertigduizend politiemedewerkers krijgen een cursus in het herkennen van signalen van dit soort zaken”, meldt een woordvoerder.

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vindt dat de aanpak van mensenhandel te weinig prioriteit krijgt en gaat Kamervragen stellen. „Ik wil van de minister en staatssecretaris weten wat zij gaan doen om te zorgen dat dit soort zaken ook echt worden opgepakt.”