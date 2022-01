Nog geen bieders voor villa in Rome met unieke Caravaggio

De basisprijs zakt met 20 procent naar 377 miljoen euro. Met een korting die de Italiaanse wet voorschrijft als er geen bieder is, komt het minimumbod dan neer op 282 miljoen euro voor het pand dat met kunstwerken eerder op 471 miljoen was getaxeerd.

Discussie

De veiling zorgde voor veel discussie in Italië. Momenteel is het huis nog deels toegankelijk voor publiek. Critici vrezen dat dit na de verkoop zal veranderen. De hoop is dat de overheid de villa kan kopen en behouden als publiek goed.

Het pand werd in 1570 gebouwd en bevat de enige bekende plafondschildering door barokkunstenaar Caravaggio. De geschatte waarde van dit kunstwerk alleen al bedraagt naar schatting 300 miljoen euro. Het huis wordt naast prachtige tuinen ook gesierd door een groot fresco van barokschilder Guercino, genaamd Aurora. Aan deze schildering dankt de villa de bijnaam Casino dell’Aurora.

De villa was sinds de vroege zeventiende eeuw in bezit van de familie Ludovisi. Toen eigenaar Nicolò Boncompagni Ludovisi in 2018 overleed, raakten zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk in conflict met zijn derde vrouw over de erfenis. Een rechter bepaalde dat het huis geveild moet worden.