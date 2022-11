STAP-budget op de schop na meldingen van misstanden

Dat meldt Van Gennip maandag aan de Tweede Kamer. Het STAP-budget moet volgens haar ’strenger en strakker’. De afgelopen maanden bleek bijvoorbeeld dat er geld gaat naar op het oog zinloze opleidingen en dat aanbieders hun prijzen flink verhogen, richting de maximaal 1000 euro subsidie die een aanvrager kan krijgen.

Cruciale sectoren

Zo komt er voorrang voor opleidingen gericht op cruciale sectoren zoals onderwijs, zorg en ict, op aandringen van Volt-fractieleider Dassen. Hij vroeg om een budget dat ’meer gericht op maatschappelijk cruciale sectoren’ dan ’onderwijs in aromatherapie’ was. Om dat laatste soort opleidingen niet te sponsoren met belastinggeld, is het register met tienduizenden opleidingen ook onder de loep genomen. Daardoor zijn er al 5000 geschrapt.

Daarnaast wil Van Gennip actie ondernemen richting aanbieders die een slaatje uit de subsidie hopen te slaan. Zo waren er opleiders die de prijzen van hun cursussen flink verhoogden, van bijvoorbeeld een paar honderd naar iets minder dan duizend euro, om zo het maximum dat de overheid als subsidie aan een cursist geeft binnen te halen.

Maximum aantal subsidies

Er komt ook een maximum aan het aantal subsidies per opleiding. Daarmee wil Van Gennip voorkomen dat aanbieders van online cursussen flink geld binnenharken door zoveel mogelijk mensen te lokken. De online cursus zelf wordt niet of nauwelijks duurder als er meer deelnemers zijn, maar er komt wel flink meer geld binnen. Opleiders probeerden met advertenties ook zoveel mogelijk cursisten binnen te halen.

Onderaan de streep is Van Gennip toch tevreden met het STAP-budget, waar volgens haar een brede groep gebruik van maakt. „Het is mooi om te zien dat het STAP-budget grote populariteit geniet”, zegt de minister. „Het laat zien dat veel mensen druk bezig zijn met hun persoonlijke professionele ontwikkeling. En dat is belangrijk op een arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is.”