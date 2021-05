Uil blokkeert kinderen de toegang tot school

In de eerste instantie waren ouders ervan overtuigd dat de oehoe daar bewust was neergezet, vertelt medewerker Marjolein aan Hart van Nederland. „Wij zijn een groene school, met aandacht voor natuur. Dus sommige ouders dachten dat deze uil bij ons nieuwe thema hoorde, toen hij groots op het hek zat.”

De vogel voelde zich erg thuis op het schoolplein, waar een heus voedselbos is aangelegd voor dieren. Het bezoek van de oehoe maakte veel los bij de kinderen, die zich daardoor meer met hun gevleugelde bezoeker bezighielden dan met de les.

Uiteindelijk besloot de school de dierenambulance in te schakelen om het dier te vangen. Dat blijkt een moeilijk karwei, want de vogel is hoger gaan zitten, waardoor medewerkers lastig bij hem komen.

De school anticipeerde uiteindelijk op de komst van de vogel. „We hebben ons thema maar aangepast naar de Fabeltjeskrant, haha!”