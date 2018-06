Doodstraf voor doodmartelen achtjarige

De stiefvader had de jongen maandenlang mishandeld. In mei 2013 vond ambulancepersoneel de jongen met ernstige verwondingen, waaronder een schedelbreuk, gebroken ribben en brandwonden in het huis. De jongen, die was uitgehongerd en in een kast had moeten slapen, overleed twee dagen later. Zijn moeder en haar vriend straften de jongen omdat ze dachten dat hij homoseksueel was.

Rechter George Lomeli noemde de daden van het stel „vreselijk, onmenselijk en niets anders dan boosaardig.” Volgens de rechter is het de ernstigste mishandeling die hij in zijn lange ambtsperiode had meegemaakt.