Minister doet op grote schaal onderzoek Zorgelijk aantal veroordeelde raadsleden en verdachte wethouders zet lokale politiek in kwaad daglicht

Door Mick van Wely en Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Richard de Mos is niet veroordeeld, maar nog verdachte in een strafzaak rond ambtelijke corruptie. Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Diverse lokale politici liggen onder vuur vanwege veroordelingen voor misdrijven of omdat ze verdachte zijn in een corruptiezaak, zoals het Haagse raadslid Richard de Mos. Er zijn grote zorgen over beïnvloeding van de lokale politiek. Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) heeft daarom een groot onderzoek ingesteld naar de integriteit van het openbaar bestuur. Dit voorjaar verschijnt een rapport over de integriteit van het openbaar bestuur. Volgens Bruins Slot is het voor het eerst sinds 20 jaar dat op deze schaal onderzoek wordt gedaan. Raadsleden die zijn veroordeeld voor een strafbaar feit kunnen gewoon zitting nemen in de gemeenteraad of blijven zitten.