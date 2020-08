Verdachten in vizier politie na tonen beelden mishandeling Sneek

De beelden van de zware mishandeling in het centrum van Sneek zijn daarom van politie.nl gehaald, meldt de politie in Friesland. Op basis daarvan zijn veel tips en aanwijzingen ontvangen. Het onderzoek is in volle gang.

Verdachten konden zich voor maandag melden om publicatie van de beelden te voorkomen, maar dat gebeurde niet.

Kopschoppers

Een 28-jarige inwoner van Amsterdam en een even oude Utrechter werden op 2 augustus op de Looxmagracht in Sneek door de groep aangevallen. De Amsterdammer werd, terwijl hij op straat lag, geslagen en hard tegen zijn hoofd en lichaam geschopt. De Utrechter kreeg klappen op zijn hoofd en werd in de gracht geduwd. Hij kon zelf uit het water komen. De mannen moesten naar het ziekenhuis om aan hun verwondingen te worden behandeld.