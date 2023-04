Verdachte weer opgepakt in zaak dood man uit Enschede

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / PERSBUREAU METER

DEN HAM - Een man van 54 uit Den Ham is opnieuw opgepakt in de zaak van de gewelddadige dood van Jihad Jafo uit Enschede. De politie meldt dinsdag dat de man gehoord wordt nadat in het onderzoek nieuwe informatie naar voren was gekomen.