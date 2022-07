Miljardenfraude met malafide coronatests in Duitsland: ’Kinderspel om geld te krijgen’

Deze vicevoorzitter van de CDU zorgde er destijds met zijn handtekening voor dat schnabbelende partijvrienden miljoenen incasseerden voor mondmaskers van een tientje, de twintigvoudige marktprijs. Zelf kon hij in de pandemie een villa van vier miljoen euro buiten Berlijn betrekken. Een jaar geleden gaf minister Spahn zijn ambtenaren de opdracht om de lijsten met tests niet te laten controleren: „De doktersbonden worden hiertoe niet ingezet”, vonden de speurneuzen van Spiegel TV in een document. „Want anders zou de bereidheid om te testen sterk verminderen.” In totaal werd tien miljard euro verstrekt.

In de Duitse hoofdstad hebben criminele Arabische clans er een sport van gemaakt om de overheid flink met de testcentra voor corona op te lichten. In obscure ’Späti’s’ zou opeens medisch geschoold personeel werken. Maar nergens in de anders zo strenge Bondsrepubliek worden de duizenden dagelijkse tests per teststraat gecontroleerd.

Staatsplundering

Mohammed A. was een van de sluwe jongens, die de ruif van ’Vater Staat’ wilden plunderen. Vijftigduizend euro drukte hij volgens justitie achterover. De recherche in de hoofdstad doet nu tegen vierhonderd verdachte personen onderzoek.

Mohammed A. is geen uitzondering. In heel Duitsland worden kapitalen betaald voor teststraten, die niet eens blijken te bestaan. Gefingeerde namen op een gekrabbeld papiertje waren genoeg om de lucratieve bedragen door de ziekenfondsen te laten uitbetalen. Alleen in hoofdstad Berlijn was dat al vierhonderd miljoen euro. Volgens rechercheurs was het ’kinderspel om geld te krijgen, zonder tegenprestatie’.

De dienders gaan er zelfs vanuit dat bij „negentig procent van de testcentra bedrog bij de afrekening plaatsvond.” In een doorsnee Berlijnse straat zie je zelfs nu tenten van Russen staan die op Covid-19 controleren zonder zelfs maar een laptop bij zich te hebben. Verderop is een Vietnamees restaurant, dat is omgetoverd tot test-centrum. En een krantenverkoper schnabbelt er zo ook wat bij. „De gelegenheid maakt de dief”, valt bij de opsporingsdiensten te horen.

’Een ongelofelijk schandaal’, zo reageren zowel gerenommeerde Duitse media als de Süddeutsche |Zeitung, als de burgers die erover ondervraagd worden. Maar politieke gevolgen heeft de affaire nog steeds niet gehad.

De opvolger van Spahn, arts Karl Lauterbach van de linkse SPD, trekt nu de teugels aan: „Er komt minder geld per test, er wordt strenger gecontroleerd en burgers moeten drie euro per test gaan betalen”, zo werd afgelopen week door het ministerie gecommuniceerd.