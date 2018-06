Moeder vond Inés Zorreguieta in slaapkamer

Dat staat in het voorlopige verslag van het politie-onderzoek. De dood van de jongste zus van koningin Máxima, Inés Zorreguieta, was geen misdrijf. Dat heeft een eerste onderzoek uitgewezen, hebben de Argentijnse autoriteiten laten weten. Het stoffelijk overschot is meegenomen voor autopsie, zoals gebruikelijk bij het vermoeden van zelfdoding.

Nadat de vriendin en de moeder Inés in haar appartement aantroffen, zijn meteen de hulpdiensten ingeschakeld en is het lichaam overgedragen aan een forensisch onderzoeksinstituut.

Het koninklijk gezin wordt vrijdag rond 11.00 uur Nederlandse tijd in Buenos Aires verwacht. President Mauricio Macri van Argentinië heeft zijn medeleven betuigd aan Máxima. Hij plaatste een rouwadvertentie, waarin hij zegt „Máxima en de hele familie te vergezellen op dit trieste moment.” Inés Zorreguieta had via Macri een baan gekregen.

