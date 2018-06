Kort geding Amsterdamse viswinkel van de baan

Vanmiddag zou een rechtszaak dienen om de sluiting van de winkel aan te vechten. De gemeente Amsterdam vindt dat de winkel dicht moet, omdat het een mengformule is: een winkel waar etenswaar wordt verkocht (en bereid) voor directe consumptie. Kibbeling en broodjes haring vallen daaronder. Die winkels mogen zich niet meer vestigen in de belangrijkste straten in de Amsterdamse binnenstad omdat de gemeente een halt wil toeroepen aan toeristenwinkels in het oude centrum.

Maar de gemeente lijkt nu meer tijd nodig te hebben. Officieel heet het dat de gemeente de zogeheten begunstigingstermijn heeft verlengd tot zes weken na de beslissing op het ingediende bezwaar. Daarmee was het nut van de rechtszaak voor de winkel voorlopig niet meer aan de orde. Eerder deze week werden de bezwaren van de winkel ingeleverd bij de gemeente.

Ondanks dat in de winkel alles in het Nederlands wordt aangegeven, en dat er in de zaak Nederlands wordt gesproken, was een ambtenaar, tijdens een controle eerder dit jaar, de mening toegedaan dat er te veel Engelstalige teksten aanwezig waren in de winkel. De familie-eigenaren hebben ook twee visrestaurants in de hoofdstad onder de naam The Seafood Bar.

Amsterdam wil met de vorig jaar oktober ingevoerde regels de diversiteit in de winkelstraten terug. In dit zogeheten Voorbereidingsbesluit schrijft de gemeente de toeristenwinkels die ze uit de binnenstad willen weren „vaak een eenzijdig assortiment hebben, dat voornamelijk bestaat uit niet-versbereide producten al dan niet met een hoog suiker- en/of vetgehalte. Deze producten zijn gericht op passanten en recreanten, die weinig tijd in de winkel spenderen, waardoor sprake is van weinig tot geen klantenbinding.” Verder stelt de gemeente dat een vergunning voor een mengformule „slechts” wordt geweigerd indien dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders leidt tot een onevenwichtig winkelaanbod.

De viswinkel verweert zich onder andere door te zeggen dat het met een winkel met visproducten juist wat toevoegt in de Amsterdamse binnenstad. Er zijn nauwelijks viswinkels meer te vinden. Bewoners in de binnenstad zijn op hun beurt juist blij dat er een viswinkel zich in de Leidsestraat heeft gevestigd in plaats van de zoveelste toeristenwinkel. De viswinkel heeft de afgelopen weken achtduizend steunbetuigingen verzameld tegen de aangekondigde sluiting.