Duitsland geschokt na nieuwe asielmoord

Middenin het bos van Mainz, vlakbij het spoor, ontdekten spoorzoekers van de politie het lijk van de sinds 22 mei vermiste Susanna. Volgens forensisch specialisten, zo zeggen Duitse media, zijn er ook sporen van seksueel misbruik bij de plaats delict gevonden.

De 20-jarige vermoedelijke dader kende het meisje via zijn broer. Het zal nog moeilijk worden om de voortvluchtige Bashar voor een Duitse rechter te krijgen, omdat Irak geen uitleveringsverdrag met de Bondsrepubliek heeft.

Een getuige had zich volgens de Allgemeine Zeitung bij de politie gemeld. Hij wist te vertellen dat de verdachte hem had bekend dat hij het meisje twee weken geleden had gedood. Inmiddels is Bashar met zijn achtkoppige familie, inclusief vader en moeder, via Istanbul naar het Koerdische Erbil in Irak gevlucht. Ze zouden hierbij vervalste paspoorten hebben gebruikt.

De jongeman heeft sinds zijn aankomst in Duitsland via de Balkanroute in 2015 een aanzienlijke strafblad verzameld: belediging, mishandeling, roof. Hij wordt ook verdacht van verkrachting van een 11-jarig meisje.

De geruchtmakende zaak vindt plaats op het hoogtepunt van de Duitse asielaffaire, die voor kanselier Merkel en haar ministers steeds gevaarlijker wordt. Vele honderden verblijfsvergunningen, vooral in Bremen en Berlijn, zijn mogelijk onder valse voorwendselen en door bedrog van ambtenaren, asieladvocaten en vertalers verstrekt.

Ook verdachte Ali Bashar had allang zijn biezen moeten pakken. Zijn asielaanvraag was in 2016 afgewezen, hij ging in hoger beroep en klaagde dat hij door de Koerdische PKK vervolgd zou zijn. Ook dat werd door de rechter afgewezen. Desondanks hoefde hij niet te vertrekken.

In elk geval is dit koren op de molen van de nationalistische Alternative für Deutschland, de oppositiepartij die kanselier Merkel vanwege haar ruimhartige vluchtelingenbeleid aanvalt. De AfD demonstreerde ook al voor de vermoorde Mia (15) uit Kandel en Maria (17) uit Freiburg.