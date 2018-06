Holleeder zwijgt over 'cruciaal stuk'

Willem Holleeder (l) nog samen met Cor van Hout (r). Ⓒ AFP

Amsterdam - Willem Holleeder weigert consequent vragen te beantwoorden over een vertrouwelijke brief die hij schreef in 2011. De brief is aan het Openbaar Ministerie (OM) gegeven door Peter R. de Vries . Volgens het OM is de brief ,,een cruciaal, belastend stuk”, waarin Holleeder eigen verklaringen tegenspreekt.