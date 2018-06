Pincetten en haarspeldjes in vagina meegesmokkeld

Ze zijn wel wat gewend in de gevangenis, maar dit sloeg alles. Bij inwendig onderzoek door het Oconee County Sheriff’s Office bleek dat de vrouw tientallen potloden, zeven pincetten en heel veel haarspeldjes bij zich droeg. Gelukkig wel verpakt in plastic.

De directie van de gevangenis vermoedt dat de pincetten en haarspeldjes bestemd waren om handboeien open te maken.

De post van de politie op haar eigen Facebookpagina is inmiddels duizenden keren gedeeld. Reageerders breken zich vooral het hoofd over de vele potloden. De politie weet daar het antwoord wel op: die worden gebruikt voor tattoos en in sommige gevallen als steekwapen.

Er is onder de reageerders ook kritiek op de gevangenis dat dit nieuws naar buiten wordt gebracht. De sherif: „Ach je kan het niet iedereen naar z’n zin maken.”