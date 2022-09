Persoon overlijdt na reanimatie, politie behandelt het voorlopig als misdrijf en start groot onderzoek

In eerste instantie werden de hulpdiensten naar de polderweg geroepen omdat er iemand onwel was gevonden. Om die reden werd ook de traumahelikopter erbij gehaald. De reanimatie mocht volgens een woordvoerder van de politie echter niet baten.

’Verdachte omstandigheden’

Tegelijkertijd troffen de agenten rondom dit overlijden ’verdachte omstandigheden’ aan. Op dit moment wil en kan de politie nog niet zeggen wat voor omstandigheden dat precies zijn geweest. De persoon werd aangetroffen bij een tweetal agrarische schuren

Het was wel aanleiding om de forensische opsporing erbij te halen, waarna het erf is afgezet. Er is ook een werktent voor de rechercheurs opgezet. Het onderzoek is volgens een woordvoerder nog in volle gang.

Een persoon is aangehouden omdat die de afzetting van de politie negeerde.