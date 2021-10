YouTube schorst kanaal van Bolsonaro en verwijdert omstreden video

„We hebben een video van het kanaal van Jair Bolsonaro geschrapt wegens schending van ons beleid rond medische desinformatie over Covid-19 door te beweren dat vaccins het risico om corona te krijgen niet verminderen, en te beweren dat ze andere infectieziektes veroorzaken”, zegt YouTube in een statement. Bolsonaro haalde in de video een vals gerucht aan over het verband tussen de coronavaccins en de ontwikkeling van aids.

Het is de tweede keer dat de Braziliaanse president de regels van YouTube met de voeten treedt. Hij zal nu zeven dagen geen nieuwe video’s kunnen plaatsen of rechtstreekse uitzendingen kunnen organiseren. Zijn oude video’s op het kanaal, dat 3,5 miljoen abonnees telt, blijven wel beschikbaar.