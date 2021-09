Overlevingskans van kinderen met kanker sterk gestegen

De overlevingskans op langere termijn nam ongeveer net zo snel toe, concluderen de onderzoekers. Bij jongeren van 15 tot en met 17 jaar werd de grootste vooruitgang geboekt.

De resultaten zijn „bemoedigend om te zien”, zegt hoofdonderzoeker Henrike Karim-Kos, „maar onze analyse onderstreept ook dat er nog een hele weg te gaan is.” Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met bepaalde hersentumoren, zoals neuroblastoom, nog steeds slechter dan bij andere vormen van kanker. Meer dan 30 procent van de kinderen bij wie zo’n tumor wordt aangetroffen, leeft vijf jaar later niet meer.

De onderzoekers analyseerden gegevens van ruim 14.000 patiënten onder de 18 jaar uit de Nederlandse Kankerregistratie. Volgens het gespecialiseerde Centrum voor kinderoncologie is dit „de eerste studie naar de ontwikkelingen in overleving en sterftecijfers van kinderkanker op nationaal niveau.” De resultaten zijn gepubliceerd in vakblad European Journal of Cancer.

Kinderoncoloog Rob Pieters, die ook in de Raad van Bestuur zit van het centrum in Utrecht, zegt dat de ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderzoek de laatste jaren „in een hogere versnelling zijn beland.” Hij wijst bijvoorbeeld op de ontwikkeling van nieuwe, veelbelovende vormen van immunotherapie. „Hierdoor zijn sommige kinderen met zeer moeilijk te behandelen vormen van neuroblastoom en leukemie nu toch kankervrij.” Hij hoopt en verwacht in de komende jaren meer vooruitgang.

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) noemt de resultaten een mijlpaal. Voor oprichter Frits Hirschstein is de studie „het bewijs dat meer geld voor research meer genezing oplevert.” De organisatie is daarom „blij en trots”, zegt hij.