Man grijpt wapen grenswacht: twee doden op luchthaven Moldavië

De man zou eenmaal bij aankomst op de internationale luchthaven de toegang zijn geweigerd. Daarop schoot hij een grenswachter en een veiligheidsmedewerker dood. Ook raakte iemand gewond. De verdachte is een 43-jarige man uit Tadzjikistan in Centraal-Azië die via Turkije had gereisd. De man werd na zijn weigering naar een andere plek gebracht en zou toen naar een wapen van een grenswachter hebben gegrepen.

Na de schietpartij werd de luchthaven geëvacueerd. Vliegtuigen op de luchthaven van Chisinau bleven aan de grond, niemand mocht landen. Het is nog onduidelijk waarom de man werd geweigerd. Het land staat al enige tijd op scherp vanwege de oorlog in buurland Oekraïne en de militaire bemoeienis in de regio Transnistrië door Moskou.