’Kabinet neemt aanbevelingen OVV over na snoeihard rapport’

Minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) zal vrijdag met een uitgebreide reactie komen namens het kabinet. Haagse bronnen melden dat het kabinet alle aanbevelingen van de OVV wil overnemen. Uit het snoeiharde rapport van de OVV blijkt dat er sprake was van ’gescheiden werelden’, waardoor cruciale informatie binnen politie en justitie niet op de juiste plekken terecht kwam maar bleef hangen in verschillende organisaties. Uit het onderzoek komt pijnlijk naar voren dat in aanloop naar alle drie de aanslagen met dodelijke afloop, informatie niet of onvoldoende is gedeeld.

Naar aanleiding daarvan adviseren onderzoekers dat er een wettelijke basis moet komen voor het stelsel Bewaken en Beveiligen, waar een beroep op kan worden gedaan. Ook moet er een onafhankelijke beroepsinstantie komen, om te voorkomen dat onderlinge conflicten zorgen voor verziekte verhoudingen, die mogelijk ten koste gaan van beveiliging.

Zulke verziekte verhoudingen zagen onderzoekers bijvoorbeeld bij de beveiliging van Peter R. de Vries. „Inhoudelijke verschillen van inzicht escaleerden tot een verstoorde relatie tussen overheid en de familie van de kroongetuige en Peter R. de Vries”, oordeelde de OVV. Ook dat afnemende vertrouwen stond informatiedeling in de weg, zien de onderzoekers. Zo’n onafhankelijke beroepsinstantie moet soelaas bieden bij onenigheid.

Aanbevelingen

Bovendien luidt een van de aanbevelingen om het gezag voor Bewaken en Beveiligen op landelijk niveau te beleggen, zodat er toegang komt tot alle relevante informatie die nodig is om iemand die wordt bedreigd vanuit de georganiseerde misdaad zo goed mogelijk te beveiligen.

Voorbeelden uit het rapport maken pijnlijk duidelijk dat dat lang niet altijd goed is gegaan. Bewaken en Beveiligen beschikte bijvoorbeeld niet over informatie over wat later voorbereidingshandelingen bleken te zijn voor de aanslag op Derk Wiersum. Terwijl die gegevens – die niet werden herkend als relevant - gewoon in de politiesystemen stonden.

De OVV raadt verder aan om benodigde beveiligingsmaatregelen te betrekken bij de afweging om een kroongetuige in te zetten. Dat betekent dat de beveiliging eerst moet zijn geregeld, voordat er een overeenkomst wordt aangegaan. Ook zouden beveiligingssituaties structureel moeten worden geëvalueerd.

Op de Justitieminister klonk na het uitkomen van het rapport kritiek, toen ze niet direct met een uitgebreide reactie voor een camera verscheen. De VVD-bewindsvrouw zal vrijdag wél uitgebreid reageren, als ze het rapport uitvoerig heeft kunnen bestuderen en in de ministerraad heeft kunnen bespreken. Die tijd was volgens de minister nodig om tot een zorgvuldige reactie te komen. Ze vertelde eerder in ieder geval niet af te willen treden naar aanleiding van de conclusies. Er volgt nog een debat in de Tweede Kamer over het rapport.