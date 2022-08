Artsen zonder Grenzen in Ter Apel: ’Dit ís ook een politiek signaal’

Beide, zegt Karel Hendriks, die het onderzoek leidde dat de basis vormde voor de interventie. Afgelopen vrijdag nam het team van Hendriks een kijkje bij de asielzoekers die buiten de poorten van het aanmeldcentrum verblijven. De noodzaak om er actief te worden was toen vooral ingegeven doordat de andere hulporganisatie, het Rode Kruis, Ter Apel om veiligheidsredenen had verlaten.

Inmiddels is het Rode Kruis weer actief in Ter Apel. Waarom dan toch deze interventie van Artsen zonder Grenzen?

„Het Rode Kruis is er voor eerste hulp, maar als er vragen komen over chronische ziekten of bepaalde open wonden, dan zijn ze daar niet op toegerust.”

Vanaf april slapen er al asielzoekers buiten. Wat hebben jullie precies aangetroffen dat er nu wél een noodzaak is om in te grijpen? Zijn er besmettelijke ziektes uitgebroken?

„Er lopen mensen met chronische ziekten rond, met onbehandelde wonden, huidziekten, er zijn diabetispatiënten die hun medicatie onderweg zijn kwijtgeraakt; serieuze dingen waarop het Rode Kruis niet is toegerust. En de GZA, de zorg voor asielzoekers, doet alles wat ze kan, maar heeft de handen vol aan mensen die binnen zijn. Hiermee ontlasten we ook hen.”

Heeft het overlijden van de drie maanden baby jullie besluit beïnvloed?

„Dat overlijden is tragisch, maar niet bepalend voor ons besluit.”

Jullie waren er afgelopen vrijdag. Toen was er kennelijk geen noodzaak om meteen neer te strijken. Waarom nu wél?

„We kúnnen niet meteen neerstrijken. We moeten eerst een team samenstellen, een werkplek regelen en inrichten, medicijnen kopen en zaken afstemmen met andere hulpverleners.”

Toch lijkt jullie actie meer een politiek signaal dan ontstaan uit een medische noodzaak...

„Dit ís ook een politiek signaal! Daar hoeven we helemaal niet geheimzinnig over te doen. Maar we zouden dit nooit doen als er geen medische noodzaak was. We blijven voor vier tot zes weken, maar als het niet meer nodig is, gaan we weg. Hoe korter, hoe beter.”