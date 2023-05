Belgische taalrel over verkeersborden langs de weg

Het onderhoud van het hobbelige asfalt in België is belegd bij de deelstaten. Bij de opknapbeurten gebruikt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer sinds kort weer een oude richtlijn: op verkeersborden worden steden aangeduid in de taal van de bestemming.

Bergen in het Franstalige Wallonië wordt dus voortaan Mons. Dubbele aanduidingen zoals Liège-Luik en Gent-Gand verdwijnen uit het straatbeeld.

Verwarring

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is al die informatie veel te veel en is het allemaal onnodig verwarrend, zo oordeelde de Vlaamse versie van Rijkswaterstaat. Maar dat was even buiten de politiek gerekend. Een jaar voor de Belgische verkiezingen begint de taalstrijd weer op te laaien. Bovendien blijkt deze oude interne richtlijn te zijn ingehaald door een nationale wet. Daarin staat dat de bestuurstaal van het gewest (in het geval Vlaanderen is dat het Nederlands) moet worden aangehouden.

De Vlaamse verkeersminister Lydia Peeters (Open VLD) gaf ’haar’ uitvoeringsdienst daarom deze week een standje „De taalwetgeving dient gerespecteerd te worden”, aldus de liberale bewindsvrouw op Twitter. „Ook voor onze wegwijzers. Het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de opdracht dringend de juiste borden te plaatsen, het zal weer Luik en Namen worden.”

Voor steden in het buitenland geldt weer een uitzondering op de regel. Een woordvoerster van het agentschap laat weten dat er op de vernieuwde ring van Antwerpen slechts vier verkeersborden zijn met bij wet verboden Franse benamingen. „We hoeven de verkeersborden zelf niet te vervangen. Waarschijnlijk plakken we er stickers overheen”, aldus de zegsvrouw. „Niet onbelangrijk: de kosten blijven daardoor beperkt. Maar we moeten wel een hoogwerker huren.”