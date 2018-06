90-jarige vrouw zwaar mishandeld in eigen woning

Iris werd midden in de nacht wakker gemaakt door een indringer, die haar vervolgens meerdere keren met een ’wapen’ in haar gezicht sloeg. Haar aangeslagen kinderen delen foto’s van hun zwaargewonde moeder in een ziekenhuisbed.

De politie is een grootschalig onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Zo meldt the Mirror.

Onderzoekers stellen dat het leven van de vrouw aan een zijden draadje hing. Ze zoon van Iris was net op tijd, anders had zij het voorval mogelijk niet overleefd. Het slachtoffer is inmiddels weer bij bewustzijn, maar heeft veel pijn. Ze ligt de komende tijd nog in het ziekenhuis.

Schokkend

De kinderen van de vrouw hopen dat de schokkende foto’s ervoor zorgen dat eventuele ooggetuigen zich melden. „We zijn in shock. De persoon die verantwoordelijk is voor de aanval moet gepakt worden”, aldus de zoon.